Napoli: solo un azzurro assente per Spalletti. A rischio per lo Spezia Intanto si lavora ai rinnovi: non dovrebbero esserci problemi per Kim e Kvara

Il Napoli si prepara ad affrontare la trasferta di La Spezia: lunch match di domenica che potrebbe, vista la concomitanza col derby meneghino, segnare un ulteriore allungo in classifica. Tutti a disposizione di Spalletti a Castel Volturno tranne Ndombelè, alle prese con l'influenza che gli ha fatto saltare la seduta d'allenamento di oggi e lo mette a rischio per la gara contro lo Spezia.

Intanto in casa Napoli si lavora anche ai rinnovi dei calciatori: c'è ottimismo per Kim, il coreano al netto della clausola rescissoria assolutamente appetibile per le big vuol restare a Napoli, e la sensazione è che una quadra si troverà. Non dovrebbero esserci problemi neppure per Kvaratskhelia: il Napoli è pronto a riconoscere al georgiano un rinnovo di contratto adeguato al suo valore, e dunque quasi al doppio rispetto al milione di euro e poco più che guadagna adesso, e anche per Kvara la volontà è quella di andare avanti con il club di De Laurentiis.

Diverso il caso di Osimhen: il nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025 e dunque non c'è assoluta urgenza di trattare il suo caso, ma chiaramente è il big più big nella rosa del Napoli, e dal canto suo non disdegnerebbe un'esperienza in Premier. Il Napoli è conscio di non poterlo trattenere in caso di offerta monstre, dai 120 milioni di euro in su, ma in caso contrario, e cioè che non arrivassero offerte adeguate, sarebbe pronto a riconoscere specie in caso di scudetto uno stipendio al di fuori dei parametri rigidi di De Laurentiis, intorno ai 6 o 7 milioni di euro.