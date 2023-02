IL PIZZINO SPOT di Urgo: "L'errore vincente" Alla fine, anche se sbagliando in Napoli-Roma, ha avuto ragione Spalletti

Ero allo stadio Maradona domenica a vedere Napoli-Roma e di fronte alle difficoltà insolite (e inaspettate) degli azzurri contro i giallorossi ho più volte implorato Spalletti di cambiare qualcosa nella sua catena (allargata) di destra.

Di Lorenzo e Lozano, infatti, non erano brillanti come al solito e non potevano contare neanche sul supporto di caterpillar Anguissa, più svagato, lento e svogliato che mai.

Un manifesto errore quindi del nostro allenatore, non corretto fino a chiusura match. Ma aveva ragione lui. La riscossa alla fine l'ha guidata proprio il camerunese.