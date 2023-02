Napoli, Giuntoli: "Mancano tante partite, restiamo coi piedi per terra" Il diesse: "Osimhen sta facendo molto bene, ma non è l'unico"

"Mancano ancora tante partite, dobbiamo stare con i piedi per terra e pensare al quotidiano, a fare il massimo giorno per giorno. E' un campionato tutto da giocare, noi dobbiamo restare calmi". Invita alla prudenza il direttore sportivo del NAPOLI Cristiano Giuntoli intervistato da Sky prima della gara con lo Spezia. "Osimhen protagonista? Sta facendo molto bene, ma il premio va dato a tutti quanti, anche a chi viene chiamato in causa nel corso della partita e fa sempre bene".