Ancora la premiata ditta Kvara - Osimhen: il Napoli vince anche a La Spezia Kvara apre le danze, il nigeriano fa doppietta. Napoli a +16 sulle avversarie

Non si ferma il Napoli, che esce coi tre punti anche dal Picco di La Spezia.

Partita ostica per gli azzurri, in formazione tipo, che non riescono a fare gol nel primo tempo che si chiude zero a zero.

Poi Spalletti toglie Lozano e inserisce Politano ed è proprio l'esterno romano in apertura di secondo tempo a conquistare il rigore che Kvaratskhelia trasforma, portando in vantaggio il Napoli.

Gli azzurri non rischiano nulla e poi raddoppiano con Osimhen che approfitta di un'uscita a vuoto di Dragowski e porta gli azzurri sul due a zero.

Partita chiusa ancora con Osimhen che servito da Kvaratskhelia a porta vuota non può fare altro che depositare in rete il pallone del tre a zero, suo sedicesimo gol in campionato, andando a segno nella quinta partita consecutiva.

Azzurri momentaneamente a più sedici sulle avversarie in attesa del derby di questa sera tra Milan e Inter.