IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Tutto e subito" Riflessioni sul Napoli di La Spezia: "Non mi sono proprio andati giù Zielinski e Lozano"

Sarò anche pedante, ma a me il Napoli di La Spezia non è piaciuto.

Promossi sulla fiducia i bastioni di difesa - meno quando hanno dovuto proporsi - e appena sopra la sufficienza (almeno nel primo tempo) i vari Lobotka, Anguissa, Kvaratskhelia e Osimhen, non mi sono proprio andati giù Zielinski e Lozano. È vero che gli spezzini combattevano all'arma bianca su ogni pallone (roba inadatta a quei due) e occupavano ogni anfratto dell'angusto campo, ma chi vuol vincere (non solo in Italia) deve avere forza e qualità inusitate e imporle entrambe e subito