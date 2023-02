Il Pm e le frasi anti juve: ma aveva chiesto l'archiviazione La polemica su Santoriello tocca "de relato" il Napoli

Il Napoli prosegue nella sua marcia trionfale e De Laurentiis ha l'unica grana di blindare i suoi gioielli o fissare prezzi proporzionati alle meraviglie fatte vedere in campo: tradotto, fantasmagorici. Fantasmagorica dovrà essere l'offerta di chi vuol prendere Osimhen, naturalmente: al ragazzo la premier non dispiacerebbe, ma sa che avendo un contratto fino al 2025, con il presidente ben disposto ad un ricco adeguamento in deroga al suo tetto per gli stipendi, l'eventuale acquirente dovrà portare numerose borse di denaro sonante.

De Laurentiis lo ha fatto capire: per meno di 150 milioni di euro non ci si siederà neppure per parlarne. Non ci si siederà a prescindere invece per Kvaratskhelia: che sia un gioiello oggi non c'è dubbio, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsene, a fine anno si discuterà il rinnovo, cospicuo, e il georgiano resterà in azzurro almeno per un'altra stagione. Intanto il Napoli viene toccato de relato da una nuova polemica sul caso Juventus: Santoriello, pm della procura di Torino che indaga sul processo Prisma, confessa in un video di essere tifoso del Napoli e antijuventino, episodio del 2019 che arriva tuttavia pochi giorno dopo che lo stesso magistrato aveva chiesto l'archiviazione e dunque scagionato la dirigenza della Juventus. In ogni caso il ministro per lo Sport Abodi ha dichiarato di aver valutato e segnalato l'episodio in questione.