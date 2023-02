Napoli: polverizzati i voucher per l'Eintracht. Intanto si ferma Ostigaard In 20 minuti prenotazioni finite. Il norvegese bloccato dall'influenza

La voglia di Napoli è tanta, enorme, e se il Maradona va verso il tutto esaurito per le gare casalinghe di campionato anche accaparrarsi un tagliando per assistere alle gare di Champions della squadra di Spalletti diventa problematico. Caos infatti per accaparrarsi i tagliandi per la trasferta contro l'Eintracht: in soli 20 minuti, dopo qualche disguido tecnico, sono stati polverizzati i voucher disponibili per la prelazione dei biglietti per gli abbonati. Migliaia quelli che si sono collegati al sito del Napoli per iscriversi alla lista e ricevere il codice per la prelazione dell'acquisto, molti sono però rimasti delusi. Perché chiaramente il numero di biglietti ospiti messi a disposizione dal club tedesco per la gara del prossimo 21 febbraio non saranno molti: circa 3mila, una cifra già di per sé molto più bassa del numero degli abbonati del Napoli, che pure non sono tantissimi.

Chiaramente chi non è riuscito ad accaparrarsi il biglietto per la gara di andata a Francoforte proverà ad esserci nella gara di ritorno al Maradona del 15 marzo, dove ovviamente i biglietti a disposizione saranno molto di più. Intanto il Napoli prepara il match contro la Cremonese in programma al Maradona per domenica alle 20 e 45: seduta mattutina al Konami Center con quelli che hanno giocato domenica che hanno fatto attivazione in palestra, lavoro di potenza aerobica ed esercitazione tecnica in campo, gli altri invece hanno svolto esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Seduta a cui hanno preso parte tutti i calciatori del Napoli tranne Ostigaard, che si è fermato per influenza.