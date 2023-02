IL PIZZINO SPOT di Urgo: "C'è chi tiene botta" Un weekend di mezzi o interi passi falsi per le squadre italiane e estere. Ma c'è chi tiene botta

Per le grandi squadre italiane ed estere è stato un weekend (allargato) di mezzi o interi passi falsi. Da noi si è partiti con le sconfitte di Milan - ignominiosa e senza attenuanti - e Atalanta - ingiustamente contestata dagli orobici per una espulsione alla mezz'ora più che meritata - per arrivare al pareggio risicato e in parte immeritato della Lazio a Verona contro il napoletanissimo (e spatentato) Salvatore Bocchetti. In Europa clamorose le sconfitte di Arsenal e Manchester City in Inghilterra e Real Madrid in Spagna. Ma c'è una squadra che tiene botta.