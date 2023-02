IL PIZZINO SPOT di Urgo: "A cose fatte" Il singolare caso di Hans Nicolussi Caviglia, sostituito...a cose fatte!

Hans Nicolussi Caviglia, 22enne di Aosta, in prestito (guarda caso) dalla Juventus alla Salernitana, nella sfida di bassa classifica contro i campani spiana la strada ai bianconeri prima con un intervento goffo in area granata e poi con uno supemolle a centrocampo.

Sarà sostituito solo a cose fatte. Quando si dice l'uomo giusto al posto giusto. E qualcuno ha pure avuto il coraggio di parlare di gol regalati dai granata al Napoli. In quell'inferno ambientale e agonistico dell'Arechi poi. Spero che Salernitana e Napoli non si incrocino per un bel po'.