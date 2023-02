Napoli: contro la Cremonese stavolta niente turnover Spalletti vuol mettere ulteriore fieno in cascina in vista della Champions

Nessun turn over stavolta. Spalletti vuol mettere ulteriore distanza rispetto alle avversarie, o meglio all'unica avversaria rimasta che è l'Inter, per giocare in tranquillità gli ottavi di Champions contro l'Eintracht per scrivere una pagina storica, visto che oltre il Napoli non è mai andato. E dunque nessun esperimento diversamente dalla gara di Coppa italia, domenica sera al Maradona contro la Cremonese i tre punti sono obbligatori e il mister del Napoli vuole schierare la miglior formazione.

A disposizione ci sono tutti, anche Ostigaard ha smaltito l'influenza e ieri si è allenato a Castel Volturno con il resto del gruppo. Perciò la formazione sarà quella base, gli unici ballottaggi sono quelli random per il mister del Napoli e che accompagnano ogni partita: da valutare chi tra Mario Rui e Olivera partirà dal primo minuto come terzino sinistro, con il primo in vantaggio visto lo schieramento a 5 della Cremonese. Stesso discorso per l'esterno destro alto: Lozano non ha fatto bene nelle ultime due gare e considerando che da quella parte giocherà un velocista come Valeri nella Cremonese è possibile che sia Politano il prescelto per partire dall'inizio.

Naturalmente non c'è neppure da riflettere su chi completerà il resto dell'attacco:Osimhen, a segno da cinque gare consecutive e Kvaratskhelia che ad oggi è il giovane con il punteggio più alto in Europa, 10 gol e 12 assist, davanti a lui solo gente del calibro di Haaland e Mbappè...e poi il futuro avversario di Champions Kolo Muani.