Tra Champions e campionato pioggia di soldi per il Napoli I risultati positivi portano anche riconoscimenti economici importanti

Può essere una stagione decisamente positiva per il Napoli quella attuale, non solo sul fronte dei risultati sportivi qualora gli uomini di Spalletti dovessero riuscire a trionfare alla fine, ma anche dal punto di vista del bilancio, che poi sono aspetti strettamente collegati. L'ottimo cammino in Champions da questo punto di vista ha già portato un guadagno importante, 67 milioni di euro tra le cinque vittorie del girone, la qualificazione agli ottavi e il market pool, ciò senza considerare gli incassi da biglietteria.

Qualora il Napoli ottenesse una vittoria o addirittura trionfasse in entrambi i confronti contro l'Eintracht e si qualificasse ai quarti la cifra già lieviterebbe intorno agli 80 milioni, per non parlare di un eventuale prosieguo in quella manifestazione. E se arrivasse l'agognato terzo titolo De Laurentiis si metterebbe in cassa altri sessantacinque milioni di euro: una pioggia di soldi dunque cui aggiungere i ricavi, si immagina ingenti, del botteghino, del marchandising e di eventuali cessioni di calciatori che a questo punto diventerebbero sacrificio non certo necessario almeno nell'immediato. Certo, tutto passa dai risultati che il Napoli deve ancora mettere in fila, a partire da una vittoria contro la Cremonese domenica sera al Maradona che le consentirebbe di restare salda in vetta a +13 (almeno) e di ridurre il numero di giornate che restano alle avversarie per recuperare un gap già enorme.