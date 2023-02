Napoli, Spalletti non vuole scherzi. Sul contratto: "Minuscolo dettaglio" Domani a Fuorigrotta arriva la Cremonese. Da riscattare la sconfitta in Coppa Italia

Cinquantamila tifosi attesi al Maradona per la sfida di domani sera contro la Cremonese. Luciano Spalletti è emozionato nel sentire un dato del genere. "Vedo sempre un clima bellissimo nelle nostre partite con i vantaggi che ci arrivano dall'entusiasmo del pubblico. La squadra fa gioire i napoletani questo mi rende contento ma aumenta il mio dispiacere, perché non avremo in trasferta a Sassuolo la nostra curva".

Il tecnico azzurro, nel presentare il match di domani, ha riservato un passaggio anche sul suo contratto. "E solo un minuscolo dettaglio all'interno di una grandissima occasione. Pensiamo al match di domani, perché tutti sognano il futuro ma si deve vivere il presente".

E domani sera Spalletti non vuole scherzi. Ecco perchè schiererà la formazione tipo: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. A centrocampo difficile immaginare qualcuno diverso da Lobotka, Zielinski e Anguissa. In avanti ancora una volta Lozano è favorito su Politano per completare il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen.

Ballardini, dal canto suo, ha più di un assenza da fronteggiare. Confermato il 3-5-2 con Carnesecchi in porta e il terzetto difensivo Ferrari-Chiriches-Vasquez. A centrocampo le scelte dovrebbero ricadere su Benassi, Meitè e Pickel. Sulle fasce non si toccano Sernicola e Valeri, mentre in attacco potrebbe essere pesante l'assenza di Okereke. Ad affiancare Ciofani, visti anche i problemi di Dessers, dovrebbe uno tra Afena-Gyan e Tsadjout.