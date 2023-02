Kvara - Osimhen - Elmas: il Napoli piega anche la Cremonese Nuova vittoria degli uomini di Spalletti che restano in vetta e vanno a +16

Kvaratskhelia e poi Osimhen. Magari cambia l'ordine ma non i fattori, e il Napoli tiene botta anche contro la Cremonese mantenendo salda la prima posizione (almeno) a più tredici. Giocano bene gli uomini di Ballardini ma nel primo tempo Kvaratskhelia decide di festeggiare il suo ventiduesimo compleanno alla sua maniera: rinuncia a un calcio d'angolo e porta palla fin dentro l'area scaricando il destro sul secondo palo.

La Cremonese tiene anche grazie alle parate al solito magistrali di Carnesecchi ma nel secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Oismhen va in gol per la sesta volta consecutiva e per la diciassettesima in questo campionato e di fatto chiude i giochi.

Dilaga il Napoli con Elmas, subentrato a Zielinski che con un bel destro a incrociare trova il 3 a 0.

Il tabellino

Serie A

Ventiduesima Giornata

Napoli-Cremonese 3-0

Marcatori: 22' Kvaratskhelia, 65' Osimhen, 79' Elmas

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, M. Rui (70' Olivera); Anguissa, Lobotka (86' Demme), Zielinski (70' Elmas); Lozano (83' Ndombele), Osimhen; Kvaratskhelia (83' Raspadori). All. Spalletti. A disp. Bereszynski, Gaetano, Gollini, J. Jesus, Marfella, Ostigard, Politano, Simeone, Zedadka, Zerbin.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (46' Valeri), Chiriches, Vasquez (68' Ghiglione); Sernicola, Pickel (60' Castagnetti), Meite (76' Acella), Benassi, Aiwu; Afena-Gyan, Tsadjout (60' Ciofani). All. Ballardini. A disp. Galdames, Saro, Sarr.

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Vasquez (C), Aiwu (C)

Angoli: 9-7

Recupero: 1' pt, 6' st