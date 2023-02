IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Eppure pareggiano" L'Inter pareggia contro una Sampdoria che è niente di più che la vaga ombra di una squadra di calcio

La 22esima si è chiusa con un'Inter di buon calcio e sufficiente presenza in ogni zona del campo, contro una Sampdoria che ad oggi è niente di più che la vaga ombra di una squadra di calcio.

Palleggi approssimativi, poco coraggio in ogni scelta, se non addirittura terrore di sbagliare, e per finire capacità di offendere pari a zero, con qualche sporadica telefonata interurbana per Onana, dal canto suo più serafico di un monaco tibetano. Se non si danno una svegliata i blucerchiati appaiono come i più probabili candidati alla retrocessione. Eppure pareggiano.