Il Napoli vincerà al 99,5 per cento lo Scudetto. Lo dice lo studio Opta L'analisi basata su vittorie, calcolo punti, sconfitte, gol fatti e subiti e calendario

99,46 per cento. E' la percentuale di possibilità che il Napoli ha di vincere il tricolore alla fine di questo campionato. Non è una statistica messa giù in qualche minuto con foglio e penna, ma un'elaborazione del sistema Opta. In pratica gli analisti di Opta hanno inserito nel sistema di calcolo punti, vittorie, sconfitte, gol fatti e subiti, calendario, stato di forma e precedenti, ed è venuto fuori che se alla chiusura del girone d'andata le probabilità scudetto per il Napoli erano al 96 per cento oggi con tre vittorie nei primi tre turni del girone d'andata si è arrivati al 99,46 per cento. L'Inter, attualmente seconda in classifica a 15 punti di distanza ha lo 0,50 per cento di possibilità di rimontare, il Milan lo 0,02, Atalanta e Lazio lo 0,01, le altre non hanno alcuna chances di vincere il campionato.

Statistiche chiaramente, che poi tocca a Spalletti e ai calciatori confermare: Spalletti che secondo Lobotka che ha parlato in una lunga intervista è il vero segreto di questo Napoli, non essendo mai contento e chiedendo sempre ai suoi calciatori di fare meglio della partita precedente. Ma in fondo anche i calciatori ormai ci pensano al netto di scaramanzie e ordini di scuderie: lo stesso Lobotka ha dichiarato di immaginare il tripudio che Napoli tributerà loro in caso di vittoria...pregustandoselo.