IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il tifo "contro" Il tifo contro di Marocchi e soci, ma Spalletti non ci casca

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, più "linguacciuto" - come lo ha di fresco definito un giornalista napoletano - e disinibito di Pulcinella e Arlecchino messi insieme, ma non altrettanto arguto né amabile, nel corso di una intervista ad Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, prossimo avversario degli azzurri in campionato, in qualità di opinionista di Sky Sport gli ha chiesto, con tono confidente, "prometti di battere il Napoli?". La risposta gliel'ha data Spalletti: "Ognuno è libero di fare il tifo contro chi vuole". Contro appunto. Da vero uomo di sport.