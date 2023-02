I soliti Osimhen e Kvara: il Napoli batte il Sassuolo e vola a +18 Settima vittoria consecutiva degli azzurri che al Mapei si impongono 2-0

Ancora una volta Osimhen e Kvaratskhelia fanno la differenza: il Napoli sbanca anche Reggio Emilia, batte 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium e vola a +18 in classifica, in attesa delle altre. Ventesima vittoria degli uomini di Spalletti che centrano il settimo successo consecutivo. Match deciso nel primo tempo con le firme del georgiano e del nigeriano, che salgono, rispettivamente, a 10 e 18 reti in campionato. Tra i neroverdi spicca Lauriente che colpisce un palo e si rende più volte pericoloso. Da registrare, sullo 0-1, un legno anche di Osimhen. Nella ripresa il Napoli si divora con Osimhen il 3-0, il Sassuolo si rende minaccioso in un paio di circostanze ma gli azzurri controllano senza particolari problemi fino alla fine. Nel recupero cancellato dal Var il gol del Cholito Simeone.