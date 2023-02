IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Preghiere esaudite" Spalletti e uno scudetto che si avvicina: accontentati i tifosi che pregavano per vincere a Sassuolo

Nella conferenza stampa di Luciano Spalletti seguita alla partita esterna contro lo Spezia, un cronista chiese al tecnico: "Sbagliato sognare in questo momento?". Lui rispose: "Al di là che io ogni tanto frequento e incontro persone in città, non li vedo così sognanti e convinti che sia già finita. Li vedo, giustamente, maturi da sapere che c'è molta strada da fare e ci sono ancora molte battaglie. Noi lo dobbiamo soprattutto a loro. Oggi allo stadio non c'era nessuno ma a casa erano in migliaia a pregare che vincessimo." A Reggio erano in tanti e preghiere pure esaudite.