IL PIZZINO SPOT di Urgo: "La regola del due" Napoli-Sassuolo ha rispettato in pieno la regola del due

Napoli-Sassuolo ha rispettato in pieno la regola del due. Due i legni presi da entrambe le squadre, anche clamorosamente e a portieri battuti, due i gol annullati per fuorigioco, sofistico e vivisezionato pure dalla NASA quello degli emiliani (perfino Luca Marelli ha approvato), millimetrico e non rivisto manco dal Padreterno quello dei partenopei.

Ma in fondo è meglio così, se no che regola del due sarebbe stata. Infatti i gol sono stati (solo) due, realizzati da quei due (ancora) diavoli dell'area di rigore, Osimhen e Kvaratskhelia, che insieme valgono ventidue.