Anguissa: "Non vincere lo Scudetto sarebbe un fallimento" Il camerunense: "Eintracht? Sono forti, hanno molta intensità"

Non vincere lo Scudetto? Sarebbe un fallimento ormai. A dichiararlo alla tv qatariato Bein Sports è il centrocampista camerunense del Napoli Frank Zambo Anguissa, in una lunga intervista. Evidente che a questo punto della stagione e col + 15 sull'Inter a 15 giornate dalla fine parlare di scudetto non sia più un tabù, anche se come spiega lo stesso Anguissa non c'è affatto da rilassarsi. “Mi rifiuto di pensare all'eventualità di non vincere il campionato ha dichiarato, per questo dobbiamo continuare così e daremo tutto fino alla fine. Non voglio pensare che quest'anno non sia nostro, faremo di tutto per renderlo nostro”. E il forte mediano si è espresso anche sulla prossima sfida, contro l'Eintracht per la Champions, Anguissa ha spiegato di non guardare molto gli avversari ma di essere rimasto impressionato dai tedeschi che giocano bene e sanno mettere intensità nelle gare. Non una sorpresa dunque vedere agli ottavi di Champions la squadra di Glasner, peraltro già abituata ai grandi palcoscenici europei avendo già vinto lo scorso anno l'Europa League. Anguissa sarà sicuramente in campo martedì al Deutsche Bank Park, con lui rientreranno anche Mario Rui, Zielinski e Politano.