De Laurentiis: "Champions? Ci divertiamo. Scudetto? L'avevo detto in estate" In ritardo Spalletti, il presidente in sala stampa si è soffermato coi giornalisti

E' arrivato a Francoforte nel pomeriggio il Napoli: sono partiti tutti tranne Raspadori, dopo una rifinitura mattutina a Castelvolturno in cui si è esibito con un palleggio spettacolare anche il mister del Napoli, Spalletti.

In ritardo il mister del Napoli per la conferenza stampa nello stadio di Francoforte, si è preso la scena inizialmente il presidente De Laurentiis che ha intrattenuto i giornalisti e ha rivendicato di aver detto già a settembre che avrebbe allestito una squadra competitiva sia per lo Scudetto che per la Champions e che all'epoca in pochi però gli avevano creduto. Si è soffermato anche su Kvaratskhelia, campione che sta mostrando mirabilie in questa stagione: spiegando che assieme a Giuntoli lo avrebbero preso tre anni prima ma il Covid che ha inciso per circa 200 milioni sui bilanci del club ha impedito una spesa da 30 milioni di euro per un ragazzo che aveva solo 18 anni. E per De Laurentiis il segreto del Napoli di quest'anno è Spalletti, un allenatore che sa far bene il suo mestiere e senz'altro anche la capacità della squadra di divertirsi e divertire il pubblico, cosa che il Napoli di De Laurentiis punta a fare anche in Champions League. A partire dalla difficilissima sfida di domani al Deutsche Bank Park.