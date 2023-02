IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Conti senza sconti" C'è l'Eintracht di Francoforte, ultima vincitrice dell'Europa League, un cliente che non farà sconti

Andiamo in Germania a giocare la prima degli ottavi di Champions contro l'Eintracht di Francoforte, ultima vincitrice dell'Europa League e sesta in in Bundesliga, un cliente molto più scomodo di quanto si pensi (e il campo lo dimostrerà), che ci ha studiato per molte ore (come ha candidamente ammesso il suo allenatore qualche giorno fa), che conosce i nostri limiti (che esistono, a dispetto dei trionfalismi generali e inopportuni) e che non farà sconti.

Che anche per noi non sia tempo di saldi o di resti di magazzino. Si presenti il conto e si vada via.