Eintracht - Napoli: allarme tifosi senza biglietto. Ecco dove vederla in Tv Polizia tedesca in allarme per i tifosi partiti senza tagliando per accedere allo stadio

E' il giorno di Eintracht – Napoli, andata degli ottavi di finale della Champions, e oltre il Napoli non è mai riuscito ad andare nella sua storia. In conferenza Spalletti ha tenuto lontani discorsi spocchiosi su un Napoli ormai favorito, spiegando che l'Eintracht è una squadra forte e per giunta con più esperienza nelle manifestazioni europee avendo già vinto l'Europa League lo scorso anno. Ai suoi ha chiesto di non pensare al campionato e di interpretare bene una gara contro una squadra che sa giocare corta e con grande intensità, in cui ha tanti dubbi da sciogliere vista la grande disponibilità dei suoi. Dubbi che nella realtà si riducono sostanzialmente a due: Zielinski o Elmas in mezzo al campo, col polacco favorito sul macedone, e Mario Rui o Olivera bassi a sinistra, col portoghese favorito sull'uruguaiano. Preoccupazioni poi sul fronte ambientale: l'Eintracht ha messo a disposizione dei tifosi napoletani solo 2600 biglietti per assistere alla gara, polverizzati in pochi minuti, con diversi supporters azzurri partiti da Napoli senza avere a disposizione il biglietto, altri invece poiché residenti in Germania e non solo assisteranno alla gara in altri settori del Deutsche Bank park: polizia in allerta visto anche il gemellaggio tra i tifosi dell'Eintracht e quelli dell'Atalanta, rivali degli ultras azzurri.



La gara inoltre sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Ecco dove vederla:

Canale TV: Canale 5, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K (canale 213)

• Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it, Sky Go, NOW