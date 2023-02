Formazioni ufficiali Eintracht - Napoli: Spalletti sceglie Olivera e Lozano Due cambi rispetto alla gara contro il Sassuolo: rientra Zielinski

Tutto pronto per l'andata degli ottavi di Champions in Germania. Spalletti ha scelto l'undici titolare che affronterà l'Eintracht di Francoforte



Meret in porta

Di Lorenzo Rrahmani Kim e Olivera in difesa



Anguissa, Lobotka e Zielinski a Centrocampo



Lozano, Osimhen e Kvaraskhelia in attacco

Due i cambi rispetto alla partita di Sassuolo dunque: Zielinski che rientra a centrocampo al posto di Elmas e Lozano che torna a destra al posto di Politano. Confermato Olivera sulla sinistra