Il Napoli vola anche in Champions: battuto l'Eintracht per 2 a 0 Osimhen e Di Lorenzo al Deutsche Bank Park: Spalletti vede i quarti

Vola il Napoli, che sembra non conoscere difficoltà in questa stagione. Ancora una vittoria, ancora un clean sheet, ancora un gol di Osimhen...ancora avversari annichiliti. E dire che erano gli ottavi di Champions: contro l'Eintracht a Francoforte gli uomini di Spalletti prendono le misure dopo un quarto d'ora che rappresenta sostanzialmente l'argomento a piacere per Glasner, che diceva di aver studiato la partita per tre mesi, il Napoli vince 2 a 0.

Prima Lozano scappa e prende il palo sulla solita palla a tagliare la difesa, quella che devastò il Liverpool di Klopp, poi Osimhen conquista rigore ma Kvara sbaglia.

Vantaggio solo rimandato: sgroppa ancora Lozano che serve a Osimhen l'uno a zero. Segnerebbe ancora il nigeriano in un'azione fotocopia, ma è in fuorigioco. Nel secondo tempo l'Eintracht finisce in dieci per un fallaccio di Kolo Muani e il Napoli fa il secondo gol con Di Lorenzo che capitalizza una bella azione di Kvaratskhelia.

All'orizzonte i quarti: lì il Napoli non c'è mai arrivato.



Questo il tabellino della gara

Eintracht Francoforte (3-4-3): Trapp; Tuta, Jakic, N'Dicka; Buta (69' Kauff), Kamada, Sow, Max (92' Lenz); Lindstrom (69' Borre), Kolo Muani, Goetze (81' Alidouf). All. O. Glasner.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Olivera; Anguissa (80' Ndombele), Lobotka, Zielinksi; Lozano (80' Elmas), Osimhen (84' Simeone, Kvaratskhelia (84' Politano). All. L. Spalletti

.Marcatori: V. Osimhen (Napoli) 40'; G. Di Lorenzo (Napoli) 65'.

Note. Espulsi: Kolo Muani (Eintracht). Ammoniti: Kim (Napoli), Elmas (Napoli), Goetze (Eintracht). Kvaratskhelia rigore parato al 36'.Spettatori: 47.500.