Adl: "Voglio trattenere i migliori, ma se arrivano offerte irrinunciabili..." Il patron: "Sono molto bravo a fare contratti, ma a volte arrivano proposte molto importanti"

"Sono molto bravo a fare i contratti, quando vengono da me sono bloccati. Non sarà difficile trattenerli, ma mai dire mai perché a volte ci sono delle offerte irrinunciabili. Secondo me li vedremo brillare ancora per tanto tempo". Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al futuro delle stelle della squadra azzurra: Victor Osimhen a Kvicha Kvaratskhelia. Tra chi ha brillato ieri sera a Francoforte c'è anche Hirving Lozano, eletto MVP del match dalla Uefa. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2024, ma De Laurentiis si augura che possa restare ancora a Napoli: "A me piace molto Lozano, sta giocando quasi sempre. Secondo me è un ottimo giocatore, ma ha cambiato gli agenti continuamente, quindi dovremo incontrarci con i nuovi rappresentanti per parlare del suo futuro. Mi auguro che resti a Napoli a lungo. È straordinario con queste grandi accelerazioni, che fa segnare tanti gol e a volte li segna lui". La vittoria nell'andata degli ottavi di Champions è solo l'ultimo tassello di una stagione finora da favola per il Napoli: "Prevedevo che sarebbe stata una grande stagione - ammette De Laurentiis a Tnt Mexico-. Quando hai per troppo tempo gli stessi giocatori, anche se sono bravissimi diventano demotivati. I nuovi, che abbiamo individuato con un grande lavoro di scouting, si sono dimostrati subito affidabili. Non è il Napoli del singolo, ma del gruppo. Questo Napoli per tanto tempo può dire ancora la sua".