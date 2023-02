IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Meglio la Roma!" Alla fine l'Eintracht di Francoforte sesto in Bundesliga si è dimostrato poca cosa

Ammetto di aver sbagliato tutto. Avevo ammonito il Napoli e i suoi tifosi di fare molta attenzione a quell'Eintracht di Francoforte sesto in Bundesliga, a due punti dalla qualificazione diretta in Champions League, indiscusso protagonista in Germania per gioco oltre che per risultati.

Colpa dei cronisti e dei presunti esperti di calcio teutonico. Ma quali ripartenze, velocità di manovra, pressing feroce, tiri a ripetizione da ogni dove. Una telefonata loffia a Meret allo scadere e una inferiorità imbarazzante che meritava ben altra sconfitta. Meglio la Roma!