A Empoli spazio a Simeone? Turnover no, ma neanche rischiare i big Osimhen potrebbe riposare. Intanto si pensa ai rinnovi: offerta per Kim

A Empoli con Simeone, nella prossima stagione con Spalletti e con Kim Minjae. Con ordine, portata a termine la missione tedesca con successo, col Napoli che vincendo al Deutsche Bank Park ha piazzato un opzione importantissima sui quarti di finale Champions dovendo giocare il ritorno al Maradona, la banda di Spalletti può tornare a concentrarsi sul campionato. C'è la terza trasferta di fila, dopo Sassuolo e Francoforte e con l'Empoli il mister toscano vuol tenere intatto il distacco con le inseguitrici, seppur ormai siderale. Tuttavia è importante pure non sottoporre a uno stress eccessivo i calciatori a questo punto della stagione, e qualche cambio è lecito, a partire proprio da Osimhen che potrebbe far spazio dall'inizio al Cholito Simeone, possibile anche che torni Mario Rui a sinistra al posto di Olivera e che Anguissa, super in terra tedesca ceda il posto a uno tra Elmas e Ndombelè.

Intanto il Napoli lavora anche ai rinnovi. Il più spinoso è quello di Kim: il manchester United sarebbe pronto a fare follie per assicurarsi il centrale coreano, tantopiù se passasse effettivamente in mani qatariote.

Ma De Laurentiis è pronto a bilndarlo con un aumento di ingaggio e un innalzamento della clausola rescissoria di una ventina di milioni di euro che garantirebbero un risarcimento importante in caso di addio. E poi Spalletti: per il mister c'è tutta l'intenzione di esercitare l'opzione per il rinnovo in favore della società, che scatterà a giugno.