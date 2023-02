Festa Scudetto Napoli: Manfredi pensa a Piazza Plebiscito Ipotesi maxischermo per l'ultima di campionato

E dire che Napoli è forse la città più scaramantica d'Italia. Sarà, ma mentre i calciatori di Spalletti non si fermano mai e dominano senza soluzione di causa in campionato come in Champions League in città già ci si attrezza per la festa scudetto. Che i quindici punti di vantaggio siano una seria ipoteca è noto, ma addirittura c'è pure il sindaco Manfredi che ormai parla apertamente di festa scudetto. E intervistato il primo cittadino partenopeo ha parlato di un'ipotetica festa in Piazza del Plebiscito, chiaramente ancora da organizzare in toto a partire dai cruciali aspetti legati alla sicurezza.

L'ipotesi di cui ha parlato Manfredi è quella di installare un maxi schermo nella piazza nel giorno dell'ultima giornata di campionato e da lì far partire la festa, una festa fatta per bene con la collaborazione del Napoli e un'organizzazione rigida e ben strutturata dunque, meno ruspante dunque di quanto si vide in città 30 anni fa in occasione degli scudetti maradoniani. C'è da valutare tuttavia la tempistica, Manfredi ha parlato di maxischermo installato in città nell'ultima giornata di campionato: presumibile però che per come sta viaggiando il Napoli, praticamente senza conoscere soste e allungando continuamente sulle avversarie, l'esplosione di gioia avverrà ben prima rispetto alla trentottesima giornata.