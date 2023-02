Il Bologna ferma l'Inter: il Napoli vola a +18 I nerazzurri perdono al Dall'Ara e il Napoli è sempre più solo in vetta

Il Bologna ferma l'Inter al Dall'Ara, vincendo con un gol di Orsolini e avvicina ulteriormente il Napoli allo scudetto. I nerazzurri attualmente sono a 18 lunghezze dalla squadra di Spalletti, che dunque dovrebbe perdere addirittura sei partite per venire raggiunta in vetta alla classifica (C'è poi da considerare la possibilità che il Collegio Garanzia Coni accolga il ricorso, ancora non presentato, della Juventus, ridandole 15 punti e portando anche i bianconeri a -18 con una partita in meno però, visto che martedì si giocherà il derby di Torino).

Un ulteriore allungo dunque per la squadra di Spalletti che avrà un mese di marzo molto impegnativo con le gare contro Lazio e Atalanta in casa, il ritorno degli ottavi di Champions al Maradona e la trasferta di Torino prima della sosta.