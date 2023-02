IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Nero a metà" L'Inter perde male a Bologna, ma la mossa di Inzaghi su Lukaku non convince

Il Bologna contro l'Inter mi ha ricordato il Napoli. Trame precise, idee pulite di gioco, dai e vai danzante e libero da paure e condizionamenti. Se non fosse stato per il sempre pessimo Orsato, che prima negava un rigore al Bologna e poi gli annullava un gol per un fuorigioco di posizione molto dubbio, i felsinei avrebbero dato una bella lezione ai nerazzurri sin dalle prime luci del match.

Va aggiunto che Inzaghi decideva di insistere su Romelu Lukaku e fare a meno di Nicolò Barella. Così Il Bologna, memore degli insegnamenti azzurri, uccellava l'Inter. Da nero a metà.