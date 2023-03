Napoli in ritiro a Castel di Sangro, il sindaco conferma: le possibili date Caruso: "La squadra alloggerà qui. Aspetto di incontrare De Laurentiis"

Sarà un'estate speciale per il Napoli, che (probabilmente) da campione d'Italia dovrebbe confermare la formula del doppio ritiro in Italia e stare così a contatto con i tifosi. Come al solito, quindi, Dimaro Folgarida in Trentino e successivamente Castel di Sangro in Abruzzo. La conferma su quest'ultima soluzione arriva direttamente dal sindaco Angelo Caruso: “Bando alle scaramanzie, ognuno è silenzioso e non accenna all’esibizione dell’eventuale trofeo in ritiro. Stiamo facendo tutto a prescindere dal buon risultato, ci stiamo confrontando col Napoli. Noi abbiamo ospitato la Coppa Italia e potremmo ospitare anche la coppa dello scudetto. Mega festa in piazza? Sì, potrebbe esserci - ha detto a Radio Kiss Kiss - Ho sentito De Laurentiis per le date? Un po’ probabilistiche, arrivano attraverso una serie di ipotesi sul calendario: potremmo dire dal 25 luglio al 10 agosto, ma ne sapremo di più a risultato consolidato. A breve incontrerò il presidente De Laurentiis. Il Napoli tornerà a Castel di Sangro ed alloggerà a Castel di Sangro”.