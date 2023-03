Mario Rui, arriva la squalifica: fermo per due giornate Il terzino si era fatto espellere nel match contro l'Empoli per un fallo di reazione

Come previsto, arriva la stangata per Mario Rui: il terzino del Napoli è stato squalificato per due giornate. Salterà le partite contro Lazio e Atalanta. Al momento il club non ha fatto sapere se avrà intenzione di fare ricorso e chiedere lo sconto. Il Giudice Sportivo ha appena reso note le sanzioni comminate dopo il 24esimo turno di Serie A. Due turni di stop per Mario Rui, terzino del Napoli espulso in occasione della sfida di Empoli: "Per avere, al 22esimo del secondo tempo, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di giuoco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all'altezza dell'inguine un calciatore della squadra avversaria".