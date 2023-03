IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Il rovescio della medaglia" Gli azzurri ottengono meno (in termini di realizzazioni) di quanto producono. I motivi sono vari

Del Napoli di Empoli mi restano tutte buone riflessioni, eccetto una.

Gli azzuri, come già a Francoforte, ottengono meno (in termini di realizzazioni) di quanto producono. I motivi sono vari. Su tutti la precipitazione, l'animosità e la tendenza a metterla un po' sul personale di un giocatore pur eccezionale come Victor Osimhen.

Troppi fuorigioco, molti tiri forzati (anche con un compagno meglio piazzato) e qualche superflua vanagloria, intempestiva per età ed epoca stagionale. D'altro canto, è la bramosia di successo ora ad animare i cuori di tutti.