Napoli-Lazio è anche la sfida tra Meret e Provedel Si affrontano i due portieri col più alto numero di "clean sheets" in Serie A

Archiviata la 24esima giornata, il Napoli si prepara a scendere in campo per primo nel prossimo turno. Allo stadio Maradona venerdì arriva la Lazio, che aprirà un trittico di partite interne molto importanti. Sabato prossimo, infatti, ci sarà l'Atalanta, e il mercoledì successivo l'Eintracht Francoforte per il ritorno degli ottavi di Champions League. Ma Spalletti intanto pensa al campionato: due avversarie insidiose da battere, per cementare ancora di più l'enorme vantaggio sulle inseguitrici. E soprattutto, c'è voglia di battere il grande ex, Maurizio Sarri. Il suo fu un Napoli da record, col primato di sempre di punti in campionato. Ben 92, che non bastarono a vincere lo scudetto, perché davanti c'era una Juventus imbattibile. Ora è tutto diverso: la squadra di Spalletti gioca un calcio forse ancora più spettacolare e domina contro tutti gli avversari. In città si pregusta la festa, e ancora una volta lo stadio sarà pieno. Napoli-Lazio sarà anche la sfida dei due portieri: Provedel, con 13, e Meret (12) hanno il maggior numero di clean sheets della Serie A.