IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Il profeta Eljif" Nel Napoli mancano i gol dei centrocampisti ma per fortuna che c'è Elmas

Nel Napoli continuano a mancare i gol dei centrocampisti (di Zielinski in primis), pur in presenza di non rare opportunità.

Anche a Empoli, di fronte alla possibilità di scendere dritti verso la porta come Attila verso Roma ovvero di sfondarla con una rasoiata mortifera, si è preferito talora tergiversare, a volte compiacersi, altre volte solo manovrare.

Unico che sembra avere delle naturali inclinazioni al killeraggio d'aria di rigore è ormai Eljif Elmas, che però, a causa della sua aria da profeta, è costretto a vagare senza sosta tra Sinai e Palestina.