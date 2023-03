Napoli-Lazio, il "Maradona" pieno aspetta il ritorno di Sarri L'ex allenatore segnò l'ultimo record di punti in Serie A dei partenopei: 91 nel 2018

La temuta tegola per Mario Rui è arrivata: il terzino del Napoli è stato squalificato per due giornate dopo il rosso diretto rimediato a Empoli, per un fallo di reazione su Caputo. Nessuno sconto per l'azzurro, che salterà la sfida di venerdì contro la Lazio, e la successiva di sabato con l'Atalanta. Il club azzurro potrebbe fare ricorso, ma al momento non sono state prese decisioni. Toccherà a Olivera sostituire il portoghese. E a proposito di Lazio, cresce l'attesa per il match di dopodomani a Fuorigrotta: a gonfie vele la vendita dei biglietti. Ci sarà un altro pienone, ma i biglietti risultano ancora disponibili. Spalletti non farà turnover e schiererà la migliore formazione. Una sfida anche tra due dei migliori portieri in Serie A: l'azzurro Meret è a quota 12 clean sheet in campionato, ma il biancoceleste Provedel ha fatto meglio di lui. Dopo la vittoria sulla Sampdoria è salito a quota 13. Ma il personaggio più atteso è Maurizio Sarri: fu lui l'allenatore ad andare più vicino allo scudetto, col record di 91 punti e il secondo posto del 2018. Ma quella di oggi, è un'altra storia.