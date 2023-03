IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Le fatidiche 48 ore" Le strane argomentazioni dell'ex calciatore Impallomeni

Ero certo sarebbe accaduto. Stefano Impallomeni, romano di fede giallorossa (pare), ex calciatore e ora giornalista, ha detto che la discesa in campo della Lazio contro il Napoli era "penalizzante" per i biancocelesti, che avevano giocato in casa lunedì sera contro un irripetibile manipolo di guerrieri, solo per un caso ultimi in classifica, mentre gli azzurri se l'erano vista sin da sabato in trasferta (e in dieci) contro quell'Empoli dagli scadenti valori calcistici e agonistici.

Vedrete prima o dopo, soprattutto se gli andrà male, lo dirà anche Sarri.