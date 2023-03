Napoli-Lazio, i convocati di Spalletti: fuori Raspadori e Mario Rui Nella lista non c'è il terzino squalificato e l'attaccante infortunato

Sono ufficiali i convocati di Luciano Spalletti per Napoli-Lazia, gara che si chiocherà alle ore 20.45 al Maradona per la 25esima giornata di Serie A. Out l'infortunato Raspadori e lo squalificato Mario Rui. A dirigere il match l'arbitro Pairetto di Torino.

I CONVOCATI:

GOLLINI Pierluigi

MARFELLA Davide

MERET Alex

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

JESUS Juan

RRAHMANI Amir

ZEDADKA Karim

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

SIMEONE Giovanni