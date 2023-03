Stadio "Maradona" gremito per Napoli-Lazio: sale l'attesa A Fuorigrotta tornelli aperti dalle 18

Mancano poche ore a Napoli-Lazio, la sfida del "Maradona" con la capolista in campo nel primo anticipo della 25esima giornata. Gli azzurri cercano un ulteriore allungo aspettando le partite di Milan e Inter. Attualmente il vantaggio è di 18 punti, ma con un risultato positivo stasera potrebbe allungarsi a 21. Una distanza siderale, che consentirebbe al Napoli di preparare definitivamente la festa per il terzo tricolore. Guai a dirlo a Spalletti, però, che chiede non solo la massima concentrazione, ma anche di tenere a bada - per quanto possibile - gli entusiasmi. Intanto ci sarà uno stadio pieno ancora una volta. Nelle ultime ore sono stati venduti anche gli ultimi biglietti disponibili. Una cornice di pubblico spettacolare per accogliere il grande ex Maurizio Sarri, l'ultimo a sfiorare concretamente uno scudetto che quest'anno non può sfuggire. Spalletti ha diramato la lista dei convocati: non ci sono sorprese, se non per l'assenza dell'infortunato Raspadori. Per quanto riguarda la formazione, in campo la squadra titolare: Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera che sostituirà lo squalificato Mario Rui. A centrocampo Zielinski, Lobotka e Anguissa. In avanti il trittico delle meraviglie con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.