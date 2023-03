Zielinski: "Siamo amareggiati perchè vorremmo vincere sempre" Il centrocampista del Napoli commenta la sconfitta interna contro la Lazio

"Siamo usciti dal campo delusi e molto amareggiati, perchè volevamo proseguire a vincere". Piotr Zielinski commenta la gara contro la Lazio al Maradona.

"Non siamo riusciti a fare gol nonostante la pressione esercitata soprattutto nel secondo tempo. Non abbiamo avuto la lucidità negli ultimi venti metri e questo ci ha penalizzato. Siamo delusi, è ovvio che l'umore in questo momento non è buono però siamo pronti a ripartire perchè stiamo facendo un campionato straordinario".

"Una sconfitta fa male ma non significa nulla rispetto al lavoro che la squadra ha svolto sinora. Oggi siamo rammaricati perchè vogliamo sempre vincere ogni gara. Però siamo consapevoli della nostra forza, bisogna rimanere concentrati e avere già la testa all'Atalanta che è un avversario forte e molto difficile"