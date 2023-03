Spalletti: "Questa volta i cambi non hanno dato il cambio di passo" L'allenatore del Napoli spiega la sconfitta contro la Lazio: "Ma un pari sarebbe stato giusto"

"Nello spogliatoio ho visto grande dispiacere da parte dei ragazzi. Questo vuol dire che hanno dato tutto senza mai mollare". Luciano Spalletti comincia dalla fine e dall'aspetto emotivo del gruppo per analizzare il match contro la Lazio.

"Non abbiamo avuto la solita qualità, dovevamo averne di più per creare maggiori linee pericolose nella loro difesa. E' accaduto maggiormente nella ripresa, però nel primo tempo abbiamo palleggiato in maniera un po' sporca"

"Siamo stati poco pazienti, abbiamo forzato le uscite laterali mentre ci serviva scalare per favorire l'inserimento dei mediani perchè era quello il punto nevralgico per puntare alla loro linea arretrata".

"Mi aspettavo la Lazio così, sapevo che avrebbero interpretato la gara in questo modo. Noi doevavmo essere più precisi, però sotto il profilo della mentalità i ragazzi hanno espresso tutto quello che avevano dentro".

"Non c'è rallentamento o presunzione da parte di nessuno. Adesso riprendiamo a lavorare da dove avevamo lasciato e guarderemo avanti. Avevo detto che non toglieremo mai le mani dal manubrio e così sarà in ogni gara che avremo di fronte"