Lancio di petardi dal settore ospiti: ferito un giovane tifoso del Napoli Il ragazzino ha raccolto l'ordigno per sbaglio: era stato lanciato dai tifosi della Lazio

Brutto episodio allo stadio "Maradona" in occasione di Napoli-Lazio. Un ragazzino tifoso del Napoli presente in Curva A al Maradona è rimasto ferito alle mani dallo scoppio di un petardo lanciato dai tifosi della Lazio (in un fitto lancio, durato tutta la partita) dal vicino settore ospiti. Il ragazzino è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo per un probabile intervento alla mano, dopo che i medici avrano valutato gli effetti dello scoppio. E’ questa la pagina triste della serata.