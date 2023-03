IL PIZZINO SPOT di Urgo: "Il sarrismo non esiste" Con la Lazio catenaccio a oltranza. Meglio parlare di spallettismo per il futuro

Il sarrismo non esiste, lo spallettismo forse, ma ne riparleremo.

La Lazio al Maradona fa tre cose. Una spizzata da calcio d'angolo che salva sulla linea Di Lorenzo a Meret battuto, il tiro di Vecino da fuori area su errore di Kvaratskhelia che fulmina Meret e una punizione di Milinkovic-Savic dal limite che scheggia la traversa. In mezzo 11 biancocelesti (neri per l'occasione) in 50 metri di campo, catenaccio a oltranza e qualche rara ripartenza.

Poi anche 14 tiri a 5 per il Napoli, come il 65% di possesso palla. Ma pare non conti per Caressa & company.