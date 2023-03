Due giorni di riposo: lunedì la ripresa degli allenamenti in vista dell'Atalanta Spalletti fa staccare la spina al Napoli dopo la sconfitta contro la Lazio

E' fissata per lunedì la ripresa degli allenamenti del Napoli. Dopo la sconfitta interna di venerdì contro la Lazio. Due giorni di riposo, sabato e domenica, per staccare la spina. Nessun allarme dopo il secondo ko in campionato, ma sabato contro l'Atalanta (di nuovo al Maradona) servirà la reazione.