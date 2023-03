Napoli, con l'Atalanta serve un Maradona di nuovo "colorato" I gruppo organizzati vogliono incontrare De Laurentiis, ma per sabato c'è già una novità importante

Staccare la spina per poi ripartire. Questa la ricetta di Luciano Spalletti per dimenticare il ko interno di venerdì contro la Lazio e riprendere la marcia verso lo scudetto. Gli allenamenti riprenderanno domani, dopo due giorni di riposo: week end libero per la squadra, che sabato - di nuovo al Maradona - contro l'Atalanta dovrà dare una chiara risposta sul campo. Il vantaggio sulle inseguitrici resta cospiscuo, e la sconfitta del Milan ha un po' consolato i tifosi, che non hanno nascosto un po' di preoccupazione dopo l'inaspettato ko interno. Intanto, tiene banco il silenzio dei supporters organizzati durante il match di venerdì. Nessuna bandiera, pochi cori, e niente tamburi a causa delle conseguenze di alcuni divieti seguiti dopo gli incidenti in autostrada contro gli ultras della Roma. Il risultato è stato un Maradona stranamente silenzioso e senza colori. Una circostanza che potrebbe aver inciso sulla prestazione della squadra. Tutti chiedono che lo stadio torni a cantare, con gli ultras che avrebbero chiesto di incontrare il presidente De Laurentiis e trovare un punto di incontro. L'obiettivo è riconquistare al 100% il fattore campo, a maggior ragione nell'anno del possibile scudetto. Intanto, in attesa di capire quando potranno essere introdotti oggetti come bandiere e tamburi, sabato potranno accedere anche i tifosi che non hanno contemporaneamente Fidelity Card e tessera del tifoso. Questo consentirà a tutti i gruppi organizzati di accedere allo stadio.