Oggi la ripresa degli allenamenti: Spalletti valuta alcuni ballottaggi Gli azzurri sabato affronteranno l'Atalanta al "Maradona", poi ci sarà la Champions League

Dopo il fine settimana di pausa, il Napoli torna questa mattina a lavorare per cominciare a preparare la sfida di sabato prossimo contro l’Atalanta. Il tecnico ha voluto rompere un po’ di tensioni post Lazio permettendo ai suoi ragazzi di staccare 48 ore in modo tale da riaverli carichi per una nuova gara di campionato. Contro la Dea mancheranno ancora l’infortunato Raspadori e lo squalificato Mario Rui. Per questo match il tecnico toscano sta valutando alcuni ballottaggi poiché deve anche tenere conto del match di Champions di mercoledì 15 marzo contro l’Eintracht Francoforte. A parte la conferma di Olivera a sinistra, si potrebbe finalmente vedere dall’inizio Politano sulla corsia destra d’attacco. Lozano le sta giocando tutte lui da titolare e potrebbe riposare all’inizio in vista dell’Europa. Anche Kvara potrebbe tirare il fiato e la maglia dal primo minuto andrebbe ad Elmas. A centrocampo c’è Ndombele che scalpita. Il centrocampista ha avuto un ottimo impatto contro la Lazio e potrebbe essere promosso contro l’Atalanta rivedendo finalmente il campo dall’inizio visto che da quando è azzurro ha giocato pochissime volte titolare.