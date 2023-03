Napoli, Spalletti si aspetta di più dalle "seconde linee" Sabato al "Maradona" contro l'Atalanta possibile spazio al turnover

Dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti, il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista della gara di sabato al "Maradona" contro l'Atalanta. La sconfitta di venerdì contro la Lazio non dovrebbe aver lasciato particolari strascichi, anche se l'Inter è tornata a -15 ed è da sola al secondo posto. Un divario obbiettivamente troppo ampio per far preoccupare Spalletti, che piuttosto chiederà alla sua squadra il ritorno alla vittoria. Mercoledì prossimo tornerà la Champions, con la gara di ritorno degli ottavi contro l'Eintracht Francoforte. E' possibile, quindi, che l'allenatore azzurro metta mano al turnover per arrivare all'appuntamento europeo con il miglior potenziale possibile. Da capire quali saranno le sue scelte, visto che il toscano ha criticato l'impatto dei subentrati nel match di venerdì. Intanto, Napoli si prepara per la nazionale italiana: per la gara di giovedì 23 marzo al Maradona contro l'Inghilterra sono stati già venduti 20mila biglietti. A Fuorigrotta la sfida per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei: un ritorno atteso 10 anni, che dovrebbe vedere lo stadio pieno: favorito anche dai prezzi popolari, che infatti partono dai 14 euro.