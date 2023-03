Champions League, niente tifosi dell'Eintracht allo stadio Maradona Divieto della Uefa a causa dell'ordine pubblico: lo comunica il club tedesco

Non ci saranno sostenitori tedeschi al Maradona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come si legge in un comunicato, "l'Eintracht Francoforte è stato informato ieri sera dalla UEFA che il Ministero dell'Interno italiano emetterà un'ingiunzione vietando al Napoli di vendere i biglietti ai tifosi dell'Eintracht Francoforte per la gara di ritorno di mercoledì 15 marzo alle 21:00. Non appena sarà disponibile il contenuto concreto dell'ordine, l'Eintracht Francoforte commenterà in dettaglio".