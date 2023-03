Spalletti, nel giorno del suo compleanno dedica speciale al Napoli L'allenatore azzurro festeggia 64 anni: sui suoi social un messaggio particolare e una dedica

Scudetto e Champions League: Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen non si pongono limiti. Lo hanno detto all'unisono a Roma, alla consegna del premio della stampa estera per l'attaccante del Napoli, rivelazione in Italia e in Europa. "La Premier mi piacerebbe", ha annunciato il nigeriano, facendo temere un suo possibile addio a fine stagione. Ma il presidente del Napoli non lo lascerà partire per meno di 150 milioni: le pretendenti sono avvisate. E avvisato è anche il Real Madrid: gli elogi di Kvaratskhelia per Guti sono arrivati sino in Spagna, e già si parla di un possibile colpo in estate per il fenomeno georgiano del Napoli. Ma dovrebbe essere presto per un addio: l'attaccante, infatti, dovrebbe rinnovare a fine stagione fino al 2028 e con uno stipendio di quasi 3 milioni a stagione. Intanto, Luciano Spalletti festeggia oggi i suoi 64 anni: ha ricevuto gli auguri del club e dei suoi tifosi, e sui social ha postato un'immagine della squadra festante dopo una partita. "Vorrei vedervi sempre così", ha scritto il toscano. Possibilmente già sabato prossimo dopo la sfida al Maradona contro l'Atalanta: c'è la sconfitta contro la Lazio da riscattare.